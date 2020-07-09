Найдена связь между способностью концентрироваться и шизофренией

Ученые в опытах на мышах нашли участок мозга,блокирующий посторонние сигналы, отвлекающие от выполнения важной работы. Нарушения в его работе, по-видимому, ведут к психическим заболеваниям.

Психологи из Калифорнийского университета в Риверсайде сообщили об открытии, которое может привести к ответу на вопрос: как мозг «выключает» посторонние сигналы, отвлекающие нас от важной задачи. Эксперименты на мышах помогли обнаружить точное место в мозге, где блокируются раздражающие сигналы, вроде урчащего желудка во время подготовки годового отчета.

Эдвард Загха, доцент кафедры психологии, и его команда научили мышей реагировать на определенные сигналы, игнорируя остальные. Для этого ученые в случайном порядке трогали усы животных и поощряли их угощением за реакцию на раздражение с выбранной стороны от носа. Усы мышей работают как человеческие пальцы с точки зрения чувствительности.

Корковые нейроны недавно выведенных трансгенных мышей светятся во время мозговой активности в определенных областях мозга, что позволяет исследователям наблюдать за активностью нейронов с более высоким пространственно-временным разрешением, чем в ранних экспериментах. Благодаря подсвечивающимся областям процессы активности нейронов можно локализовать очень точно в режиме реального времени.

В результате эксперимента ученые обнаружили участок в мозге, где блокируются раздражители, и дальнейшая передача сигнала от внешнего отвлекающего от важной задачи фактора не осуществляется внутри коры. Исследователей удивило то, как резко информация об отвлекающих внешних факторах блокируется в коре. Загха верит, что нейроны, отбирающие и контролирующие импульсы, — это те же нейроны, которые работают с нарушениями при синдроме дефицита внимания и шизофрении.