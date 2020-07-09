МВФ предупреждает правительство Украины,что вмешательство в работу НБУ приведет к коллапсу экономики

Представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что украинское государство должно сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса. Такого рода условия сотрудничества были заложены в программе Stand by Украины с МВФ.

При бывшем главе Национального банка Украины Смолие регулятор весьма эффективно внедрял взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику. Кроме того, он отметил важность, чтобы эту политику продолжил и новый будущий руководитель центробанка.

Программа Международного валютного фонда базируется на сохранении системы независимости Национального банка Украины и на продолжении политики инфляционного таргетирования плавающего курса, накопления международных резервов и укрепления финансового сектора.

Модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами в полной мере соответствуют экономическим интересам украинского государства. Говоря о том, по каким основным причинам НБУ должен сохранять независимость, представитель МВФ отметил:

«Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост».

Простыми словами,правительство Украины предупредили,что бесконтрольное печатание денег не приведет страну к процветанию,а ,наоборот,разрушит баланс экономики и вызовет небывалую инфляцию по примеру Венесуэлы.

Решение за властями.