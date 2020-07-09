Куда пропали Михалковские сокровища из музея во Львове после 1939 года

Михалковский клад не имеет равных по ценности среди подобных сокровищ во всем Карпато-Дунайском бассейне. Он состоял из золотых предметов и весил 7 кг.

Наиболее ценными считаются диадема из золотой бляхи (условно названная Корона Дария), много застежек (фибул), несколько браслетов, круглых блях (фаляров), пуговиц, золотые изображения волков и др. Некоторые предметы имели полную аналогию с украшениями гальштатського типа золотых сокровищ Венгрии.

Клад в 1878 году нашли Екатерина и Настя Данильчук на пастбище Передолина на правом берегу Ничлавы. Его большая часть попала в музей Дидушицких в Львове.

В 1897 году в Михалкове целенаправленно искали клад С. Руссак, Н. Стрижибовт и В. Лакустяк. Найденные золотые предметы растащили местные жители, которые наблюдали за работой археологов. Большая часть вещей попала к ростовщикам и частично была переплавлена на слитки.

Австро-Венгерское правительство разрешило оставить Михалковский клад во Львове. Сначала он был украшением коллекций графа Владимира Дидушицкого.

Аутентичные михалковские сокровища точно находились во Львове до 1936 г. Их, как ломбардный кредит, сдали в Ипотечный банк Львова, который был расположен на современной площади А. Мицкевича. Причем эти сокровища многократно пытались продать не только в Лувр, Варшавский археологический музей, но даже посторонним лицам, например, всемирно известному искусствоведу античности Михаилу Ростовцеву, который специально приезжал по этому поводу во Львов.

В начале 1990-х на Западе появились научные публикации, в которых нынешним местом пребывания михалковских драгоценностей называют Эрмитаж.

Много вещей с Михалковських сокровищ попало в частные коллекции, а также в музеи Вены, Будапешта и Берлина. Например, в Естественном музее Вены сейчас хранится одна целая мисочка-чара и два обломка другой, манжетовидний браслет, свиток тонкой проволоки, 207 бусин, большой дармовис в виде обратной пирамидки с шариком внизу, одно целое украшение в виде нашивной бляхи и три обломка другого.

Во львовском Историческом музее сохранились лишь гальванические отпечатки и фотографии клада.