Израильские ученые вывели сорт помидоров для борьбы с дегенеративными заболеваниями

Как сообщает Еврейский университет в Иерусалиме, израильские исследователи вывели новый сорт помидоров, который поможет в борьбе с дегенеративными заболеваниями.
По данным университета, «Ксантомато» содержит высокую концентрацию вещества под названием зеаксантин, естественного желтого пигмента, помогающего растениям в процессе фотосинтеза. Пигмент может быть найден главным образом в кукурузе, болгарском оранжевом перце, тыкве и цитрусовых, а также в очень низких концентрациях в дыне, манго, абрикосах и персиках.
Предполагается, что зеаксантин способен подавлять дегенеративные заболевания, защищая светочувствительные рецепторы в сетчатке глаза от повреждений, вызванных опасным синим светом.
Хиршберг сообщил, что сорт «Ксантомато», названный в честь ксантофилла, группы веществ, к которой принадлежит зеаксантин, был разработан с использованием классического генетического культивирования и гибридизации различных сортов помидоров.
Ученый также отметил, что в состав нового сорта томатов входят витамины и другие необходимые питательные вещества, содержащиеся в обычных помидорах. Кроме того, более половины пигментов в «Ксантомато» составляет зеаксантин. Новый сорт помидоров содержит в семь раз больше зеаксантина, чем можно обнаружить в кукурузе, основном источнике этого пигмента в нашем рационе.
«Насколько нам известно, новый сорт помидоров содержит самый высокий уровень зеаксантина, когда-либо достигнутый в мировой сельскохозяйственной культуре», — заявили исследователи.
Leave a Reply