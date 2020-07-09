Израильские ученые вывели сорт помидоров для борьбы с дегенеративными заболеваниями

Как сообщает Еврейский университет в Иерусалиме, израильские исследователи вывели новый сорт помидоров, который поможет в борьбе с дегенеративными заболеваниями.

По данным университета, «Ксантомато» содержит высокую концентрацию вещества под названием зеаксантин, естественного желтого пигмента, помогающего растениям в процессе фотосинтеза. Пигмент может быть найден главным образом в кукурузе, болгарском оранжевом перце, тыкве и цитрусовых, а также в очень низких концентрациях в дыне, манго, абрикосах и персиках.

Предполагается, что зеаксантин способен подавлять дегенеративные заболевания, защищая светочувствительные рецепторы в сетчатке глаза от повреждений, вызванных опасным синим светом.