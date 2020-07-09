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Израильские ученые вывели сорт помидоров для борьбы с дегенеративными заболеваниями

 

Как сообщает Еврейский университет в Иерусалиме, израильские исследователи вывели новый сорт помидоров, который поможет в борьбе с дегенеративными заболеваниями.

По данным университета, «Ксантомато» содержит высокую концентрацию вещества под названием зеаксантин, естественного желтого пигмента, помогающего растениям в процессе фотосинтеза. Пигмент может быть найден главным образом в кукурузе, болгарском оранжевом перце, тыкве и цитрусовых, а также в очень низких концентрациях в дыне, манго, абрикосах и персиках.

Предполагается, что зеаксантин способен подавлять дегенеративные заболевания, защищая светочувствительные рецепторы в сетчатке глаза от повреждений, вызванных опасным синим светом.

Группа исследователей Еврейского университета, возглавляемая профессором Джозефом Хиршбергом, который специализируется на генетике, молекулярной биологии и генной инженерии растений, заявила, что включение зеаксантина в ежедневный рацион помогает замедлить развитие дегенеративных заболеваний, в том числе возрастной дегенерации желтого пятна, являющейся частой причиной потери зрения.

Хиршберг сообщил, что сорт «Ксантомато», названный в честь ксантофилла, группы веществ, к которой принадлежит зеаксантин, был разработан с использованием классического генетического культивирования и гибридизации различных сортов помидоров.

Ученый также отметил, что в состав нового сорта томатов входят витамины и другие необходимые питательные вещества, содержащиеся в обычных помидорах. Кроме того, более половины пигментов в «Ксантомато» составляет зеаксантин. Новый сорт помидоров содержит в семь раз больше зеаксантина, чем можно обнаружить в кукурузе, основном источнике этого пигмента в нашем рационе.

«Насколько нам известно, новый сорт помидоров содержит самый высокий уровень зеаксантина, когда-либо достигнутый в мировой сельскохозяйственной культуре», — заявили исследователи.

Любовь Горчакова

9 июля, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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