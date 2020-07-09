Ариана Гранде перехала к своему любовнику

Как утверждают близкие друзья Гранде, она очень счастлива с Далтоном и они стараются проводить вместе каждую минуту.
«Они очень подходят друг другу, поэтому им было очень легко наладить контакт и притереться»,
— заявили инсайдеры. Поклонники отмечают, что Ариана выглядит как никогда счастливой, поэтому они очень рады за своего кумира и за то, что она наконец-то смогла найти себе кого-то подходящего. Напомним, что практически все прошлые отношения Гранде заканчивались слезами и болью, о чем исполнительница поет в своих песнях.
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