Мэр Сеула пропал без вести — СМИ Джуд Лоу скоро станет отцом в шестой раз » Ариана Гранде перехала к своему любовнику Как утверждают близкие друзья Гранде, она очень счастлива с Далтоном и они стараются проводить вместе каждую минуту. «Они очень подходят друг другу, поэтому им было очень легко наладить контакт и притереться», — заявили инсайдеры.

Поклонники отмечают, что Ариана выглядит как никогда счастливой, поэтому они очень рады за своего кумира и за то, что она наконец-то смогла найти себе кого-то подходящего. Напомним, что практически все прошлые отношения Гранде заканчивались слезами и болью, о чем исполнительница поет в своих песнях.

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