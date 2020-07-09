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Ариана Гранде перехала к своему любовнику

Всего 2 месяца назад Ариана Гранде (Ariana Grande) официально представила поклонникам и общественности своего нового молодого человека Далтона Гомеса (Datlon Gomez) в конце клипа на песню «Stuck With U», записанную совместно с Джастином Бибером (Justin Bieber). Парочке очень повезло, ведь их отношения начались незадолго до повсеместного карантина, поэтому у них было огромное количество времени в запасе, чтобы узнать друг друга получше. К счастью, они с легкостью преодолели этот этап и теперь счастливо живут вместе.

Как утверждают близкие друзья Гранде, она очень счастлива с Далтоном и они стараются проводить вместе каждую минуту.

«Они очень подходят друг другу, поэтому им было очень легко наладить контакт и притереться»,

— заявили инсайдеры.
Поклонники отмечают, что Ариана выглядит как никогда счастливой, поэтому они очень рады за своего кумира и за то, что она наконец-то смогла найти себе кого-то подходящего. Напомним, что практически все прошлые отношения Гранде заканчивались слезами и болью, о чем исполнительница поет в своих песнях.

9 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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