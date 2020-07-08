Журналист из Днепра назвал партию мэров и личным проектом Филатова

Журналист из Днепра Виталий Теплов заявил о том, что партия мэров является личным проектом Бориса Филатова для его переизбрания на должность днепровского главы, и это точно не политическая сила. Теплов подчеркнул, что партия мэров является абсолютной фикцией.

«Это не политическая сила. Она не может иметь никакого влияния. По закону о выборах, от нее невозможно самовыдвижение», — рассказал журналист. Он подчеркнул, что на этой партии стоит штамп, что это личный проект Геннадия Корбана и Бориса Филатова. Он был создан лишь с одной целью — чтобы Филатов переизбрался на должность мэра Днепра и завел в городской совет кого-то из своих людей. Журналист уверен, что «Пропозицию» ждет очень короткая политическая жизнь.

Также он указал на то, что ему совершенно не понятна логика мэров других городов, решивших вступить в этот проект, поскольку он точно не является политическим.

Напомним, что представителями партии Филатова «Пропозиция» стали мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Черновцов Алексей Каспрук и глава Николаева Александр Сенкевич. Эта партия уже заявила о намерении принимать участие в предстоящих местных выборах.