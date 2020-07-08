Валерия Гонтарева рекомендует МВФ забрать транш у Украины из-за вмешательства правительства в работу НБУ

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что Международный валютный фонд должен забрать у Украины первый транш помощи в случае осуществления давления на НБУ.

Гонтарева пояснила, что без серьезного давления со стороны МВФ президент Владимир Зеленский, скорее всего, назначит главой НБУ человека из окружения бизнесмена Игоря Коломойского.

«Я не удивлена, что Яков Смолий ушел: давление стало невыносимым. Давление осуществлялось постоянно, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте, таких как господин Дубинский», – подчеркнула Гонтарева.

Также она добавила, что заявления МВФ и стран G7 о независимости Национального банка напоминают «красивые лозунги, которые не имеют реального влияния».