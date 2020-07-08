В Японии продолжают находить трупы после оползня и наводнения — уже 58 жертв

Сильные ливни вызвали наводнение и оползни на юго-западе Японии. В результате стихии погибли 58 человек, еще 17 пропали без вести.

Объявлена эвакуация для 145,6 тыс. человек. Еще 131 тыс. человек в некоторых префектурах получили рекомендации для эвакуации.

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Спасатели из-за метеоусловий не могут активно вести поиски пропавших.

Добавим, дождь обрушился на остров Кюсю, в префектуре Оита вышли из берегов две реки. Синоптики также предупреждают о наводнениях и оползнях в центральной и западной частях Японии. При этом в районах префектур Гифу и Нагано зафиксированы осадки, которых не было уже несколько десятилетий.