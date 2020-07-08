В Смоленске откопали монету первого христианского короля

В кладах на северо-западе России нередко встречаются монеты викингов. Среди них бывают настоящие раритеты. Сегодня речь пойдет об одной их таких монет.

В 1054 году в истории христианской церкви произошло знаковое событие: она раскололась на Западную, подчинявшуюся Римскому Папе (нынешняя Римско-Католическая Церковь), и на Восточную (Православная). Но до 1054 года это была единая церковь, и святые были общие. Один из таких святых, ныне позабытых – Святой Олаф, или «благоверный король-мученик Олаф, покровитель Норвегии».

Кем же был этот легендарный человек, в честь которого ставили церкви и в Великом Новгороде, и в Старой Ладоге, и даже в самом Константинополе?

Изначально Олаф Харальдссон был викингом в самом прямом понимании этого слова. Он родился в 995 году в землях Вестфольд – сегодня это норвежский фюльк Вестфолл. Как сын конунга (Харальда Гренландца), Олаф начал свою походную жизнь с юности, в 13 лет отправившись в набег на Англию.

Пребывание в Англии перевернуло жизнь юного викинга. Сначала Олаф сражался на стороне датчан, а потом произошло важнейшее событие в его жизни, и сторону пришлось сменить. Дело в том, что в 1013 году в Нормандии Харальдссон был обращен в христианство, а далее поступил на службу к английскому королю в изгнании Этельреду. Олаф помогал тому вернуть трон и сражался на его стороне против датчан.

А в 1015 году вместе со своей дружиной Олаф вернулся в Норвегию. Там как раз скончался король Свен Вилобородый, и местная знать выбрала Харальдссона королем Норвегии. Тот сразу же начал насаждать христианство. Это было ожидаемо. На религиозной почве сблизились две страны – Швеция и Норвегия, и образовали мощный альянс.

Из жизнеописания Олафа Святого можно узнать, что в стране в то время всё пошло на лад. Были искоренены воровство, коррупция и разбой: «Раньше в Норвегии было заведено, что сыновья лендрманнов и бондов отправлялись добывать себе добро на боевых кораблях и грабили как в других странах, так и внутри страны. Олаф установил мир в своей стране и запретил грабежи. Те, кто нарушал этот порядок, подвергались наказанию, и здесь уже не помогали ни просьбы, ни выкупы».

Согласно канону, на иконах «подобает изображать Св. Олафа рыжим, дабы видно был, что сей благоверный король происходит из варягов». Он изображается в короне, в правой руке держит секиру. В левой руке – королевские регалии (скипетр или державу), либо сосуд, наполненный ладаном. Ногами он попирает дракона с человеческим лицом, который символизирует язычество.

Ну а тело Святого Олафа сегодня покоится в алтаре величественного собора в Тронхейме, который является местом паломничества.

При Олафе Харальдссоне в Норвегии, конечно же, чеканили монеты. Из серебра. Их принято называть денариями по аналогии с подобными монетами Римской империи.

Как раз одна из монет первого христианского короля Норвегии и нашлась недавно в Смоленске. В Смоленском государственном музее-заповеднике исследовали клад, найденный еще в 1988 году. В итоге была обнаружена уникальная серебряная монета правившего с 1015 по 1028 годы норвежского короля Олафа Харальдссона. Вес монеты составляет 11,18 граммов, а диаметр — 20 миллиметров.

Как предположили специалисты, монета попала в Россию если не с дружинниками Олафа, то с купцами, которые возили свои товары по известному пути «Из варяг в греки».

Открытие значимое. Это первая монета Олафа Харальдссона на территории стран, некогда образовавших Гардарику (так викинги называли Русь).