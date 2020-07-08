В Альпах ледники окрасились в розовый цвет

В итальянских Альпах ученые обнаружили лед розового цвета. Это произошло из-за буйного цветения водорослей. Ученые уже заявили, что цветение водорослей может стать последним гвоздем в гроб перед процессом глобального таяния ледников.

Специалисты подчеркнули, что такое необычное явление может спровоцировать самые серьезные последствия для экологии. Дело в том, что водоросли Ancylonema nordenskioeldii ускоряют процессы таяния ледяных щитов. Однако исследователи не могут сказать, как и откуда эти водоросли могли появиться в Альпах.

В Национальном исследовательском совете Италии рассказали, что недавно в розовый цвет также окрасились ледяные щиты Гренландии, и ученые практически не сомневаются в том, что это явление вызвано цветением одного и того же растения.

По словам ученых, наличие и размножение таких водорослей в ледниках не является аномалией, и оно нередко встречается в летние месяцы, однако они никогда не видели такого буйного цветения этих водорослей, поскольку площадь окрасившихся ледников очень большая. Специалисты уверены в том, что дальнейшее цветение этого растения будет представляет серьезную опасность для вечной мерзлоты.