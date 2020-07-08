Ученым удалось подтвердить гипотезу,что материнство помогает бороться с наркотической зависимостью

Американские учёные подтвердили гипотезу о том,что материнство снижает тягу к пагубной привычке.

Нейрофизиологи ,в рамках изучения взаимосвязи между появлением у людей и животных потомства и изменениями в работе мозга, пришли к выводу, что дети влияют не только на гормональный фон родителей, но и на работу их мозга.

Свои предположения учёные проверили опытным путём на крысах, наблюдая в лаборатории за беременными грызунами. После родов подопытным животным в организм вводился кокаин, а также вещества, блокирующие работу отдельных областей префронтальной коры мозга. В итоге, после появления потомства, 40% крыс предпочли заботу о своих детёнышах возможности получить новую дозу наркотика.

Появление потомства повышало активность инфралимбической коры мозга, одновременно снижая активность прелимбической коры. Дальнейшие опыты показали, что если заблокировать прелимбическую кору мозга, то крысы полностью сосредоточатся на заботе о своих детёнышах, а если наоборот, заблокировать инфралимбическую кору, то подопытные животные забывают о потомстве и будут стараться найти способ добыть наркотик, проводя большую часть времени в той части лабораторного помещения, где им давали кокаин.

Специалисты намерены продолжить изучение мозга крыс и понять механизм работы инфралимбической коры у животных, а затем и человека, чтобы найти возможность использовать полученные данные для борьбы с наркотической зависимостью у человека.