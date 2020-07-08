У попугая память оказалась лучше, чем у студентов Гарварда

Если вы студент Гарварда, вы наверняка готовы к любому экзамену. Блестяще пройти тест и обойти соперников не составит труда, но что делать, если вас вдруг обошел… попугай! Именно в такую ситуацию попали учащиеся Гарвардского университета, когда их показатели в тесте на память оказались хуже тех, что показал 22-летний попугай Гриффин.

Гарвардские исследователи сравнили человеческую память с памятью африканского серого попугая Жако (Psittacus erithacus). В ходе эксперимента ученые сравнили результаты классической игры «Наперстки» среди 21 студента, 21 ребенка в возрасте от шести до восьми лет и попугая Гриффина.

В ходе игры участникам было необходимо следить за расположение помпонов, спрятанных под чашками, которые менялись местами несколько раз. Точность Гриффина была не хуже, чем у взрослых людей, а в некоторых случаях даже лучше. Попугай также продемонстрировал лучшую производительность и превзошел детей по всем параметрам.

Для каждого раунда исследователи помещали четыре разноцветных помпона (красный, синий, желтый и зеленый) под четыре стаканчика в линию. Положение чашек менялось до четырех раз. Цель игры состояла в том, чтобы назвать конкретный цвет помпона, когда это просит ведущий.

Таким образом, участники должны были не только найти один скрытый объект, как в классическом варианте игры, но и одновременно отслеживать местонахождение всех четырех помпонов, чтобы смочь назвать цвет в случае вопроса от ведущего.

Испытуемых проверяли на слежение за двумя, тремя и четырьмя разноцветными помпонами одновременно. Гриффин и студенты смогли пройти 120 раундов игры, в то время как дети всего 36.

Попугай превосходил детей на всех уровнях сложности в среднем, и показал себя либо так же хорошо, либо немного лучше, чем 21 гарвардский студент в 12 из 14 испытаний, которые варьировались по количеству перемещений и помпонов, которые необходимо было найти. Только когда исследователи сделали три замены чашек, способности Гриффина начали снижаться до уровня ниже, чем у студентов младших курсов.

На последних двух тестах, в которых было задействовано больше всего предметов и больше всего движений, средний показатель Гриффина снизился до уровня детей, но он никогда не опускался ниже него.

«Причина, по которой эти птицы так хорошо справляются с когнитивной задачей, которую мы им даем, заключается в том, что их мозг настолько плотно упакован нейронами, что эта плотность сравнима с плотностью нечеловеческих приматов», — говорит один из авторов исследования доктор Ирен Пепперберг.