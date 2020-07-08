Странности диктатуры в Туркменистане не перестают удивлять цивилизованное общество

В Туркмении владельцы автомобилей, окрашенных в цвета, отличные от белого, продают свои машины или перекрашивают их, опасаясь запрета на вождение.

Если бы речь шла не о Туркмении, СМИ дождались бы официальной информации о новом распоряжении властей в Ашхабаде, подкрепленной документами или заявлениями чиновников, прежде чем обсуждать введение ценза на цвет машин. Но в Туркмении ситуация особенная.

Такой ценз там — уже не первый. Для местных жителей информация о цвете автомобиля, даже если бы она оказалась просто слухом, является достаточным поводом, чтобы поспешить перекрасить свое четырехколесное средство передвижения. Ведь документы и официальные распоряжения там часто заменяет устное пожелание одного лица.

Автомобильная тематика давно интересует Гурбангулы Бердымухамедова. При нем стали запрещать ввозить в Туркмению старые — старше двух лет — автомобили. Потом стали неофициально препятствовать женщинам в получении водительских прав. Дальше, опять же неофициально, ввели запреты на автомобили темных цветов. Сейчас машины должны быть либо белые, либо бежевые, желтые, либо светло-серебристые.

Время от времени контроль за этим требованием ослабевает, но потом опять дорожная полиция начинает водителей останавливать и требовать машины перекрасить. В основном «проверки на цвет» проходят в Ашхабаде. В провинции это пока не столь ощутимо.

Действительно, у жителей Туркмении накопился немалый опыт различных чудачеств властей. Вот перечень самых известных и курьезных примеров. Первый президент независимой республики Сапармурат Ниязов распорядился поменять названия месяцев и дней недели. Так, январь был назван его именем, март — именем его матери, сентябрь получил название книги Ниязова и стал «месяц Рухнама».

Или другой пример: однажды, выступая перед студентами в университете, Туркменбаши заявил, что не следует туркменам вставлять золотые коронки. Мол, собаки грызут кости, а не вставляют золото, и у них зубы здоровые. И после этого дантисты перестали устанавливать золотые коронки, а работники публичной сферы в срочном порядке стали их у себя снимать.

Были и иные распоряжения, непонятные нормальному человеку, живущему за пределами Туркмении, и совсем не безобидные.

Имеется в виду закрытие цирка, Академии наук, отмену пенсий под тем предлогом, что стариков у туркмен традиционно должны содержать дети. Или правило, гласящее, что прежде чем гражданке Туркмении выйти замуж за иностранца, тот должен открыть счет в республике и положить на него 50 тысяч долларов.

Видимо, у диктаторов болезнь такая — что-то особенное выдумывать.