Стало известно о третьем случае полного излечения от ВИЧ

36-летний мужчина из Бразилии полностью «излечился» от ВИЧ. Он стал третьим в мире таким пациентом, пишет издание Science со ссылкой на ученых.

Уточняется, что инфекцию удалось побороть с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус. После курса лечения ВИЧ больше не наблюдался в крови бразильца, пишет СМИ. Кроме того, число антител опустилось до чрезвычайно низких уровней, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. Однако пациенту еще предстоит пройти проверку лимфатических узлов и тканей кишечника, чтобы документально подтвердить отсутствие вируса.

До этого момента в мире было всего два случая полного излечения от ВИЧ — избавились от инфекции, как сообщалось, американец Тимоти Рэй Браун и «лондонский пациент», личность которого не раскрывается. Оба перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови.