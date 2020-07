Правительство Таиланда разрешило регистрировать однополые браки 5 малоизвестных фактов биографии Марго Робби, которой 30 » США станет Вакандой, Илон Маск будет отвечать за космос, от дезодорантов избавятся — черный кандидат в президенты США В ночь после Дня независимости США, 5 июля 2020 года, рэпер Канье Уэст написал твит, в котором заявил о президентских амбициях. Его тут же поддержал Илон Маск, а создатели одной из самых ожидаемых игр года, футуристической антиутопии Cyberpunk 2077, саркастически отметили: «Вот так оно все и начинается». Но планам Уэста не хватало нескольких ключевых деталей. От какой партии, например, он собирается выдвигаться? Что у него за предвыборная платформа? На эти вопросы он честно попытался ответить в огромном интервью журналу Forbes. Вот только понятнее не стало. Ясно только, что президентская кампания в США в ноябре 2020 года будет еще веселее предыдущей. Forbes сделал выжимки из этого интервью, которые мы постарались как можно понятнее пересказать. О предвыборной программе На выборах 2020 года Канье Уэст не будет заручаться поддержкой ни одной из существующих партий. Он создаст собственную. Она будет называться The Birthday Party — «Партия дня рожденья» (это игра слов: английский омоним party означает и «вечеринка», и «партия», поэтому название партии можно перевести и как «Партия вечеринки в честь дня рождения»). Почему? Ответ таков: «Потому что когда мы победим, это будет как будто у всех сразу случился день рожденья».

Слоганом кампании будет «ДА!» (YES!) К ней приурочен новый альбом, который Канье обещает раздавать бесплатно, чтобы его не обвинили в попытке создать ажиотаж вокруг пластинки.

Его политконсультантом будет Илон Маск. Ему же Уэст предложил пост главы американской космической программы. Вице-президента рэпер тоже уже выбрал, но еще не объявил официально. Однако музыкант намекнул, что это не публичная личность, а скромный пастор из Вайоминга.

Президента Трампа рэпер больше не поддерживает: «Во время этого интервью я снимаю красную кепку [с предвыборным слоганом Дональда Трампа „Сделаем Америку великой снова“]».

Уэста не беспокоит, что он выступит, по сути, кандидатом-спойлером, который уведет афроамериканский электорат от кандидата Демократической партии и таким образом косвенно поможет Трампу. Более того, Уэст уверен, что по умолчанию считать, что чернокожий будет голосовать за демократа, — это одна из форм белого превосходства.

Строить будущее общество президент Уэст собирается по образу Ваканды — вымышленного африканского государства из вселенной Marvel. Постарайтесь уследить за его мыслью в прямой цитате: «Я собираюсь использовать модель Ваканды, потому что это лучше всего объясняет, как будет выглядеть наша группа дизайнеров в Белом доме. Вот у вас есть Канье Уэст — один из самых могущественных людей на Земле. Я не говорю „самый могущественный“, потому что есть еще сверхдержавы инопланетного уровня, и лишь работая вместе, мы сможем освободить планету… Так вот, Ваканда. Помните, там есть такой момент, когда король приходит к главной ученой за самонадевающимися кроссовками? Вот такой уровень инновации можно будет ожидать…» Полную цитату, пожалуй, приводить не будем. The SuperRocxz

загрузка...