Составит ли НАПК протокол на президента Зеленского

«Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии», — сообщили в ОП.

В Офисе объяснили, что в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

«Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения. Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ОП.

При этом президент включил эти данные в годовую декларацию за 2019 год, которая была обнародована 30 мая 2020 года.

В декларации среди доходов отмечено возвращение стоимости ОВГЗ с учетом курсовых разниц при купле-продаже ОВГЗ (то есть погашались в 2019 году валютные ОВГЗ), а следующие ОВГЗ (без указания, валютные они или гривневые) были куплены 18 июля 2019 года.

Прежде всего, НАПК просто обязано составить протокол на Зеленского и передать дело в суд. Других вариантов просто не существует.

Решений суда может быть только два: либо Зеленский виноват, и президента вносят в реестр коррупционеров, либо суд признает, что злого умысла здесь не было и во всем виноват, к примеру, брокер, торгующий облигациями президента и не предупредивший клиента.