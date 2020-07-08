Шарлиз Терон рассказала как переживает свою замену в «Безумном Максе» на 20-летнюю актрису

Американская актриса Шарлиз Терон выразила свое мнение по поводу решения режиссера Джорджа Миллера взять на роль Фуриозы более молодую актрису.

В мае 2020 года Миллер сообщил, что разрабатывает отдельный фильм о героине «Безумного Макса» Фуриозе, которую играла Шарлиз Терон.

Однако режиссер уточнил, что для приквела он ищет 20-летнюю актрису.

«Да, это немного душераздирающе, конечно. Мне действительно нравится этот персонаж, и я благодарна, что сыграла небольшую роль в ее создании. Эта героиня всегда будет много значить для меня. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы эта история продолжалась, но если Джордж чувствует, что должен выбрать другой путь, я доверяю ему в этом смысле», — прокомментировала новость 44-летняя Терон.

Миллер рассказал, что приступит к фильму о Фуриозе только после завершения картины «Три тысячи лет тоски» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой.