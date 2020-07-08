Правительство Таиланда разрешило регистрировать однополые браки

Правительство Таиланда одобрило законопроект, позволяющий регистрировать однополые браки. У секс-меньшинств будут почти те же права, что и у гетеросексуальных пар.

Теперь документ должен одобрить парламент. Если это произойдёт, Таиланд станет второй территорией в Азии, легализовавший союзы между людьми одного пола. Согласно проекту, они смогут усыновлять детей, совместно владеть и наследовать имущество партнёра. При этом один из партнёров должен быть подданным Таиланда.

В большинстве своём консервативное тайское общество, в котором многие верующие – буддисты, известно своей открытостью и толерантностью, отмечает Reuters. «Законопроект о гражданском партнёрстве – важная веха для тайского общества в продвижении равенства между людьми всех полов», – написала в фейсбуке сотрудница пресс-службы правительства Ратчада Танадирек.