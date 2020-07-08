Подписан самый грандиозный контракт в истории мирового спорта

Подписан рекордный контракт за всю историю спорта.

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подписал с клубом новый 10-летний контракт.

Об этом передает в официальном Twitter пресс-служба команды.

24-летний футболист за 10 лет заработает 503 миллиона долларов, и только бонусов в период с 2021 по 2023 год Патрик Махоумс получит 83 миллиона долларов. В контракте также прописан пункт по которому он не подлежит обмену.

Предыдущий зарплатный рекорд принадлежал бейсболисту Майку Трауту — 430 миллионов долларов.

Патрик Махоумс выиграл Супербоул в составе «Канзас-Сити Чифс», которые в феврале этого года обыграли «Сан-Франциско Фортинайнерс» (31:20). Стоит отметить, что это была первая победа в финале для «Канзас-Сити Чифс» за последние 50 лет.