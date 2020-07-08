«  
  »

ООН спрогнозировала нищету населения на уровне 1998 года

ООН считает, что количество людей, живущих в крайней нищете, может достигнуть 71 млн. В этом случае мировой уровень бедности сравняется с уровнем 1998 года.

В докладе о влиянии коронавируса на выполнение целей устойчивого развития 2030 года сообщается, что 1,6 млрд работников уже столкнулись со снижением дохода на 60%.

«Потеря дохода, нехватка социальной защиты и рост цен означают, что бедность теперь угрожает даже тем, чье экономическое положение ранее было устойчиво», — предупредили в ООН.

8 июля, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  