ООН спрогнозировала нищету населения на уровне 1998 года

ООН считает, что количество людей, живущих в крайней нищете, может достигнуть 71 млн. В этом случае мировой уровень бедности сравняется с уровнем 1998 года.

В докладе о влиянии коронавируса на выполнение целей устойчивого развития 2030 года сообщается, что 1,6 млрд работников уже столкнулись со снижением дохода на 60%.

«Потеря дохода, нехватка социальной защиты и рост цен означают, что бедность теперь угрожает даже тем, чье экономическое положение ранее было устойчиво», — предупредили в ООН.