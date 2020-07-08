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Главный следователь ДБР заявил о давлении со стороны Венедиктовой по делам Порошенко

Следователь ГБР Олег Корецкий. Фото: пресс-служба ГБРСледователь ГБР Олег Корецкий

Об этом Корецкий заявил в видеообращении, которое обнародовал адвокат экс-президента Илья Новиков в Facebook.

«Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, «харьковские», начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: «Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения». А они говорят, что ты «уходи», ибо для тебя нет места», — рассказал Корецкий на видео.

Он также добавил, что готов выйти с публичным заявлением о давлении со стороны Венедиктовой в СМИ.

https://delo.ua/

8 июля, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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