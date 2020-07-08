Эбигейл Ретчфорд не устает доказывать ,что она самая соблазнительная девушка Instagram

26-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд из Пенсильвании стала суперзвездой Instagram благодаря своему телу и обнаженным фотографиями, которые она без стеснения публикует в соцсетях.

Размещая снимки в стиле «ню», девушка сумела заполучить более 9 миллионов подписчиков, благодаря которым ежегодно зарабатывает сотни тысяч долларов на публикации одних только рекламных снимков.

Раньше девушка вынуждена была работать на трех работах, чтобы платить по счетам, но все изменилось, когда она создала свою страницу в Instagram и начала работать фотомоделью.

Публикуя фотографии в купальниках и нижнем белье, девушка сумела заполучить боле 9 миллионов подписчиков, благодаря которым она ежегодно зарабатывает сотни тысяч долларов только на публикации рекламных снимков.

Стоит отметить, что у Эбигейл есть все необходимое для того, чтобы зарабатывать гораздо больше, в чем вы убедитесь сами, взглянув на ее фото.