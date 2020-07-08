5 малоизвестных фактов биографии Марго Робби, которой 30

2 июля голливудской актрисе австралийского происхождения Марго Робби исполняется 30 лет. Она уже успела запомниться зрителям ролями в кинокартинах Отряд самоубийц, Однажды в Голливуде, Волки с Уолл-стрит и Тоня против всех.
Мы подготовили малоизвестные факты из жизни Марго Робби.
В детстве Марго Робби называли человеком с причудами
В детские годы у актрисы было прозвище Маггот, что переводится как личинка или человек с причудами. Девочка ненавидела его, однако многие называли ее именно так.
Кстати, образ девочки с причудами преследует ее и в профессиональной карьере. Несмотря на внешность сахарной блондинки, актриса успела сыграть сумасшедшую подругу Джокера Харли Квинн и экспрессивную фигуристку в фильме Тоня против всех.
Первый опыт работы звезды — повар в заведении фаст-фуда
До начала актерской карьеры Марго Робби делали сэндвичи в сети заведений Subway. Кстати, этот опыт работы повлиял на то, что звезда вообще не ест сэндвичи.
Марго Робби начинала карьеру с австралийских мыльных опер
Перед тем, как покорить Голливуд, она играла в мыльных операх у себя на родине, в Австралии. Славу ей принесла роль Донны Фридман в сериале Соседи.
Кумир детства Марго Робби — Леонардо ди Каприо
В детстве звезда была влюблена в актера Леонардо ди Каприо. Кстати, именно роль его жены в фильме Волк с Уолл-стрит принес ей славу в Голливуде. Есть информация, что во время прослушивания она ударила актера, а перед постельными сценами с ним на съемках — напивалась.
С кумиром детства она также встретилась на съемочной площадке во время съемки фильма Однажды в Голливуде Квентина Тарантино.
Марго Робби любит хоккей
Актриса обожает спорт, а именно — хоккей. Звезда даже играет в составе любительской команды. Кстати, навык катания на коньках помог ей в работе над фильмом Тоня против всех, где она сыграла фигуристку Тоню Хардинг.
В 2020 году один из самых ожидаемых фильмов с участием актрисы Марго Робби — Хищные птицы.
В кинокартине звезда вновь сыграла Харли Квинн.
Роль сумасшедшей с разноцветными хвостиками — одна из самых запоминающихся ролей актрисы, этот образ полюбился зрителям и стал мэмом в сети.
Leave a Reply