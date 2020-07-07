Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов

Говоря о семейном насилии, мы чаще всего имеем в виду жестокое отношение мужчины к женщине, однако нередко от побоев страдает и мужская часть населения. Примером этому стала новость, которую последнюю неделю обсуждает весь мир. Выяснилось, что Эмбер Херд регулярно проявляла насилие по отношению к Джонни Деппу. Вспомнили, кто еще из знаменитых женщин поднимал руку на своих бойфрендов.

Эмбер Херд



Эмбер Херд и Джонни Депп подали на развод в 2015 году. Тогда актриса обвинила мужа в алкоголизме, домашнем насилии и потребовала несколько миллионов долларов компенсации. На тот момент многие поверили Херд и были на ее стороне. Однако 3 февраля 2020 года издание Daily Mail выложило запись старого разговора Джонни Деппа и Эмбер Херд. В нем актриса, обвинявшая мужа в побоях, сама признается в применении силы. Херд заявила, что она била экс-супруга, бросала в него вазы и сковородки. Кстати, известно, что до этого Джонни обвинял актрису в том, что она отрезала ему палец осколком бутылки из-под водки, а также в том, что она в прямом смысле слова нагадила на его постель. После того как аудиозапись попала в Сеть, поклонники Деппа встали на его защиту и даже запустили флешмоб в Twitter под хештегом #JusticeForJohnnyDepp.

Райан Хэддон

Знаменитый американский актер Кристиан Слейтер, известный по фильму «Интервью с вампиром» и сериалу «Мистер Робот», выбрал себе в жены очень темпераментную женщину. Его избранницей стала журналистка Райан Хэддон. Они поженились в 2000 году, а уже спустя три года стали постоянно ссориться. Одна из таких ссор привела к потасовке, в ходе которой Хэддон швырнула в Слейтера бокал. Актеру наложили 20 швов, а Райан была арестована на 24 часа, а затем отпущена под залог. В 2007 году супруги развелись.

Эмма Робертс

Знаменитая молодая актриса Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, известна своим непростым характером. Он проявлялся и в отношениях с Эваном Питерсом, с которым актриса познакомилась в 2012 во время съемок картины «Взрослый мир». В 2013 сладкая парочка устроила себе каникулы в Канаде, забронировав номер в гостинице в Монреале. Там и произошел неприятный инцидент. Эмма и Эван постоянно ругались. Один из конфликтов оказался настолько серьезным, что испуганные соседи вызвали полицию. По прибытии полицейские обнаружили Эвана с разбитым носом и несколькими синяками, после чего сразу арестовали Эмму. Актриса провела в участке несколько часов, но Эван не предъявлял к подруге официальных претензий, так что Робертс отпустили.

Элин Нордегрен

Шведская модель Элин Нордегрен была замужем за знаменитым американским гольфистом Тайгером Вудсом. Красавица жена родила спортсмену в браке троих детей, но Вудс недолго продержался в статусе примерного семьянина. В 2009 году Элин узнала о том, что супруг проводит ночи с другими женщинами, которых меняет как перчатки. Она закатила истерику и избила его клюшкой. Говорят, что как минимум один удар пришелся по лицу гольфиста, после чего тот экстренно обратился за помощью к пластическому хирургу и дантисту.

Келли Брук

Актриса и модель Келли Брук познакомилась со знаменитым «Перевозчиком» Джейсоном Стэтхэмом в 1998 году. Спустя два года им пришлось пережить тяжелую ссору, которая произошла на свадьбе Мадонны и Гая Ричи. Стэтхэм высмеял избранницу за то, что она не узнала название известной песни, а затем модель увидела, как ее бойфренд флиртует с Гвинет Пэлтроу. «Он крутился вокруг нее и напевал: „Гвини, Гвини, Гвини! Секси, секси, секси!“. Когда он обернулся, его лицо встретилось с моим кулаком», — писала Брук в автобиографии. Также она вставила в книгу эпизод о том, как однажды в ответ на замечание о лишних килограммах отхлестала любимца женщин по лицу. В свое оправдание девушка сказала, что Джейсон привык терпеть боль, так как давно занимается боевыми искусствами.

Грейс Хайтауэр

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр познакомились в 1987 году и поженились лишь спустя десять лет. А осенью 2018 года актер расстался с супругой. Их отношения нельзя было назвать простыми. Достаточно вспомнить инцидент, когда они вместе с ребенком отдыхали на яхте певца Марка Энтони и сильно поссорилась. Актер решил на время удалиться в другую каюту и дождаться, когда настроение его избранницы чуточку улучшится. Однако Хайтауэр не только не успокоилась, но еще больше разозлилась. Как тогда сообщали СМИ, женщина набросилась на Роберта и со всей силы ударила его по ребрам.