Четвероногий робот научился балансировать на двух ногах Обувь Gucci теперь можно примерить виртуально » Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился катастрофой (видео ) Rocket Lab / YouTube 13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab. После успешного старта и разделения ступеней произошла неизвестная неполадка, которая привела к потере ракеты и всех семи спутников на борту. Частная американская компания Rocket Lab разработала сверхлегкую ракету-носитель Electron. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 225 килограммов, а на солнечно-синхронную — до 150 килограммов. Ракета позиционируется как средство запуска микро- и наноспутников, до сегодняшнего дня Rocket Lab удалось провести 11 успешных стартов подряд. Первый запуск ракеты произошел в мае 2017 года, но из-за неполадок в системе телеметрии он завершился неудачей. Второй запуск, прошедший в январе 2018 года, оказался успешным, как и все последующие. 13-я миссия, получившая название Pics Or It Didn’t Happen, в минувшее воскресенье завершилась аварией. Electron успешно стартовала в 0:19 с основной площадки на полуострове Махиа в северо-восточной части Новой Зеландии, но на четвертой минуте полета, после отработки первой ступени носителя, возникли неполадки. Прямая трансляция с ракеты Electron прекратилась примерно через 5 минут и 45 секунд полета — к тому моменту ракета уже начала терять скорость и высоту. В результате аварии никто не пострадал, стартовой площадке также не был нанесен ущерб. Однако полезная нагрузка была утеряна. На борту ракеты было семь спутников: CE-SAT-IB компании Canon Electronics Inc, предназначенный для получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения, пять кубсатов SuperDove для дистанционного мониторинга поверхности планеты, а также спутник Faraday-1 6U. На данный момент устанавливаются причины внештатной ситуации. О них компания сообщит позже.

загрузка...