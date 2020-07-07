В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности

В Украине предлагают создать Бюро экономической безопасности (БЭБ). Соответствующий законопроект № 3087-д в Верховную Раду внес целый пул депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

БЭБ будет своеобразным «миксом» Налоговой милиции с экономической частью СБУ, который можно назвать «экономическое НАБУ».

Документом предлагают ликвидировать Налоговую милицию и создать Бюро, оптимизировав структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранив дублирование их функций.

Авторы законопроекта отмечают, что построение такой модели борьбы с экономическими преступлениями станет более эффективной и уменьшит налоговое давление на налогоплательщиков.

«БЭБ не будет иметь контролирующих функций, а будет новым государственным правоохранительным органом. В первую очередь, оно примет на себя функции налоговой милиции, а также частично функции Нацполиции и СБУ в части борьбы с экономическими преступлениями и будет ответственным в этой сфере», — отметил адвокат L.I.Group Юрий Моисеев.

Основными задачами нового органа будут:

Выявление и расследование экономических преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов, противодействие законной предпринимательской деятельности, доведение банков к неплатежеспособности, доведение к банкротству, махинации с базами данных вкладчиков, мошенничество с финансовыми ресурсами, махинации с ценными бумагами, незаконное использование торговых марок, преступления, связанные с банковской и коммерческой тайной и инсайдерской информацией и незаконная приватизация;

Комплексное противодействие таким преступлениям, борьба с тенизацией экономики, выводом средств и другим нарушением которые нарушают национальные экономические интересы;

Анализ информации об экономических преступлениях и определение способов их предотвращения.

«Создание БЭБ никак не повлияет на размер ответственности и штрафов по преступлениям, которые им расследуются, поскольку они определяются конкретными статьями Уголовного Кодекса Украины и в них изменения сейчас не вносятся. Однако создание такого органа несомненно повлечет за собой активизацию расследования новых и ранее совершенных преступлений поскольку новый орган, будучи в фокусе внимания общественности, будет пытаться показать свою состоятельность, оправданность его создания и высокий стартовый размер зарплат от 40 540 грн», — заметил юрист, управляющий партнер «Альянса правовых сил» Виталий Собкович.