В Ирландии найден крупнейший клад времен Генриха VIII

Пол Рейнард, пребывая в отпуске в Северной Ирландии, вместе с приятелем отправился на поиски потерянного обручального кольца, которое принадлежит его другу. Во время поиска товарищи использовали металлоискатель.

Сначала они обнаружили несколько ничем не примечательных находок: обычную подкову и 50-пенсовую монету. Однако полтора часа поисков принесли неожиданные результаты – клад старинных золотых монет. Клад уже успели отправить на экспертизу, во время которой находку оценили в 130 тыс. долларов.

Среди найденных монет особого внимания заслуживает редкий экземпляр времен Генриха VIII, который оценили в 6,5 тыс. долларов.

Найденный клад является одной из самых крупных и дорогих находок, сделанных в Северной Ирландии. Прибыль от продажи сокровища Рейнард и его товарищ поделят поровну.