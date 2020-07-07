В 2021 году в Украине запланировали налоговую амнистию

По словам главного налоговика «Слуги народа», при налоговой амнистии Украина будет использовать опыт Индонезии и Аргентины

Финансовый комитет Верховной Рады, Офис президента и правительство согласовали с МВФ концепцию налоговой амнистии, которая запланирована на 2021 год. Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев.

«Концепт согласован. Ждем, когда президент внесет в Верховную Раду законопроект», — сказал он.

По словам Гетманцева, амнистия будет базироваться на нескольких подходах.

Первое: нулевое декларирование будет добровольным.

Второе: речь идет только об активах и доходах, которые были получены без уплаты налогов.

Третье — амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения.

Четвертое — речь не идет о коррупционерах, амнистия не распространяется на взятки (при этом декларации не могут быть использованы как доказательства, ни в каком судебном процессе и ни при каком следствии, даже в гражданском).

Пятое — ставки. Общая — 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% — для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% — для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% — для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.

«Как образец мы использовали амнистию в Индонезии и амнистию в Аргентине — свежие амнистии, которые были проведены достаточно успешно», — сказал Гетманцев.

Он также уточнил, что депутаты пока не рассматривают вопрос обязательного декларирования доходов всех граждан.