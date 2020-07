Twitter уберет расистские слова master, slave и blacklist из кода

Twitter намерен убрать слова master, slave, blacklist («раб», «господин», «черный список»), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из своего программного кода, а также исключит их употребление в рабочей практике.

«Инклюзивный язык играет важнейшую роль в создании такой среды, где будет место для каждого. Язык, который мы используем в своих кодах, не отражает ценностей нашей компании и не представляет людей, которым мы служим. Мы хотим изменить это», — говорится в сообщении инженерного отдела компании.

В частности, термин blacklist («черный список») планируется заменить на «список отказов», whitelist («белый список») — на allowlist («список разрешений»), термины master/slave («хозяин/раб», употребляются в программном коде) — на leader/follower («лидер» и «последователь»), в повседневной практике обращение guys («парни») — на people, you all («народ» и «все»), he и his («он» и «его») — на they и their («они» и «их»).

https://mignews.com/news/lifestyle/world/030720_140338_60141.html