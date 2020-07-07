Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» заменят на молодую актрису

В 2015 году Шарлиз Терон снялась в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», который был высоко оценен критиками и собрал в мировом прокате около 375 миллионов долларов. Сейчас идет подготовительная работа над приквелом картины, и режиссер Джордж Миллер для роли Фуриосы, которую сыграла Терон, предпочел выбрать другую актрису — моложе Шарлиз. В новом фильме речь пойдет о жизни Фуриосы в возрасте 20 с небольшим лет, поэтому он решил подобрать звезду, соответствующую возрасту героини.

Терон, которая, похоже, очень надеялась вновь поработать над картиной, своего разочарования скрывать не стала и явно была расстроена этой новостью.

С этим тяжело смириться. Я с большим уважением отношусь к Джорджу, если не сказать больше, после того как поработала с ним над этим фильмом. Он мастер, и я желаю ему только самого лучшего. Это, конечно, немного душераздирающе. Я действительно люблю эту героиню, и я благодарна, что внесла свой вклад в создание ее образа. Она навсегда останется той, о ком я буду думать с любовью. Конечно, я хотела бы, чтобы эта история продолжилась. Но если он чувствует, что должен идти по этому пути, то я доверяю ему в этом смысле,

— сказала 44-летняя звезда в интервью The Hollywood Reporter.

Есть ли у Миллера уже кто-то на примете на роль Фуриосы, пока неизвестно. К съемкам новой картины режиссер планирует приступить в следующем году.

Впрочем, расстраиваться поклонникам Шарлиз Терон все же не стоит — совсем скоро они снова увидят ее на экране: через несколько дней состоится премьера фильма «Бессмертная гвардия», в котором актриса снялась в главной роли.