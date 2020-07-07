Обувь Gucci теперь можно примерить виртуально

Разработчики приложения запустили технологию Shoppable AR на платформе Snapchat две недели назад, и Gucci стал первым брендом, который ее протестирует.

«Gucci всегда был невероятно инновационным партнером. Они подходят к каждому нашему сотрудничеству с той креативностью, благодаря которой они прославились во всем мире, в частности применительно к их разработкам», — рассказывает Селби Драммонд, глава отдела моды и красоты в Snap.

Теперь пользователи Snapchat из США, Великобритании, Франции, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Австралии и Японии с помощью специальной AR-линзы могут примерить кроссовки и кеды итальянского бренда. Все, что нужно сделать, — навести камеру смартфона на свои ноги, чтобы увидеть, как обувь будет выглядеть в реальности. Среди моделей, доступных для виртуальной примерки, — Ace, Rhyton, Tennis 1977 и Screener. Понравившуюся обувь можно сразу же заказать, нажав на кнопку «Купить сейчас».