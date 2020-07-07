На Полтавщине совершено дерзкое нападение на машину «Укрпочты»

На Полтавщине совершено нападение на машину «Укрпочты»

Злоумышленники украли 2 750 000 грн и табельное оружие охранника. В результате водитель авто и охранник ранены, поэтому сейчас находятся в больнице, причем один из них в реанимации. В области объявлен план перехват.

Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.