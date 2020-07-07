Молния попала в футболиста в момент удара по мячу

В школе нас учили, что молния обязательно ударит в самый высокий объект вокруг тебя, но на практике все же бывает иначе.

Появилось видео с моментом удара молнии в 16-летнего вратаря футбольного клуба «Знамя труда» Ивана З. Несчастный случай произошёл 3 июля на стадионе «Торпедо» в Москве. Судя по кадрам, юный спортсмен был на поле в удалении от других, когда в него попал мощный разряд молнии. Случилось это, когда парень ударил по мячу.

Юниор рухнул без чувств. После удара молнии вся команда резко пригибается к земле, шокированные дети закрывают головы руками. И только тренер замечает сбитого с ног ребёнка. Он резко бросается к Ивану и начинает его реанимировать.

В родном клубе пострадавшего футболиста сообщили, что его состояние стабильное, кардиограмма в норме. На месте входа и выхода разряда молнии имеются сильные ожоги, но угроза жизни миновала.

Как выяснил впоследствии Лайф, тренер Антон Басов своей быстрой реакцией спас подопечного от гибели. Он смог завести сердце Ивана и передать его приехавшей на место бригаде скорой живым. Мальчика в итоге ввели в искусственную кому.