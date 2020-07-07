Михаилу Ефремову предьявили обвинение

Актеру Михаилу Еферемову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Адвокат обвиняемого в пьяном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сторона защиты имеет достаточно доказательств о невиновности актера в аварии, в результате которой погиб Сергей Захаров. Юрист настоятельно рекомендовал не давать оценку произошедшему до вынесения судебного приговора. В частности, Пашаев отметил, что и подзащитного Ефремова неоднократно просил повременить с признательными показаниями, пока суд не даст оценку имеющимся доказательствам о его невиновности.

«Я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», — пояснил Эльман Пашаев.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский предположил, что сторона защиты будет бороться за условный срок для актера.