Кто придумал целлюлит и как с ним бороться (и надо ли): эксперты развенчивают мифы

По словам врачей, термин «целлюлит» в медицине означает воспаление подкожно-жировой клетчатки и требует лечения. А то явление, которое в быту мы привыкли называть целлюлитом, в большинстве случаев — вторичный женский половой признак, не влияющий на здоровье организма в целом. Он встречается у примерно 80—98% женщин и гораздо меньшего процента мужчин. Мы решили углубиться в историю вопроса и разобрались в природе этого явления, а эксперты развенчали популярные мифы об «апельсиновой корке».

Полвека назад никто в мире даже не слышал о целлюлите, не говоря уже о том, чтобы считать его проблемой, которую нужно немедленно решать. Сегодня мы тратим тысячи, если не миллиарды (в глобальном масштабе) на антицеллюлитные процедуры и средства. Важно понимать, что целлюлит — это нормально, и встречается он даже у профессиональных спортсменок. Однако и желание уменьшить его проявления и сгладить рельеф — тоже абсолютно нормальный процесс: все точки зрения хороши, если они ведут к гармонии тела и разума. Иными словами, если бугорки все-таки раздражают, то можно их сгладить, но не стоит идти на поводу у навязанных стереотипов и сравнивать себя с отфотошопленными до нереальных пропорций моделями в инстаграме.

История вопроса

В апреле 1968 года Vogue стал первым англоязычным изданием, на страницах которого появился термин «целлюлит». Изначально это слово придумали во Франции. Оно впервые упомянуто во французском медицинском словаре 1873 года врачами Эмилем Литтре и Шарль-Филиппом Робином. Это было первое использование этого термина, по словам профессора Росселлы Гиги, чья диссертация по истории целлюлита является, пожалуй, самой подробной и полной работой, когда-либо написанной на эту тему.

Однако первоначальное (и точное) определение целлюлита не имело ничего общего с жиром. Это был общий термин, применяемый к клеткам или тканям в состоянии воспаления или инфекции. Он обозначал диагноз, который до сих пор используется (и также не имеет ничего общего с ямочками на ягодицах). Он представляет собой глубокое воспалительное поражение кожи и подкожной клетчатки, сопровождающееся покраснением, отеком и болью. Целлюлит обычно вызывается бактериальной флорой — стрептококками группы А и присоединившимся золотистым стафилококком.

Термин «целлюлит» быстро перекочевал из медицинских учебников в основной лексикон на рубеже веков, теряя свое истинное значение на этом пути. Недостатком его стали считать в межвоенные годы, именно тогда Париж закрепил свое звание столицы моды. Профессор Холли Гроут исследует этот феномен в своей книге «Сила красоты: трансформация французских представлений о женственности в Третьей республике», в которой говорится, что первый из легендарных французских институтов красоты открылся в 1895 году, а вскоре за ним последовали многие другие. В салонах красоты появилось множество новых специалистов, дерматологов, массажистов и даже врачей.

Не было четких границ между красотой, наукой, медициной и здоровьем. Сегодня это можно назвать индустрией здоровья, — сказал он.

Как это часто бывает во время войны, многие традиционные гендерные роли исчезли. Когда мужчины отправлялись на фронт, все большему количеству женщин приходилось становиться самостоятельными. Они устраивались на высокооплачиваемую работу в отраслях, в которых традиционно доминировали мужчины.

После войны, как говорит Гроут, возник новый архетип современной женственности: женщина была самодостаточна и свободна от ограничений классового неравенства. Все больше женщин стали работать, все больше женщин стали появляться в средствах массовой информации, в рекламе и на сцене.

Активно про целлюлит стали говорить с 20-х годов XX века. Потом миру какое-то время было не до женских ягодиц, и по-настоящему маркетологи взялись за эту новую нишу в Америке 70-х, — рассказывает Юлия Шувалова, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники инновационной косметологии Gen87.

Термин «целлюлит» стал широко обсуждаться после выпуска статьи во французском журнале Votre Beauté в феврале 1933 года. В статье доктор Дебек назвал целлюлит комбинацией воды, токсинов и жира, от которой практически невозможно избавиться. Кроме того, добавил он, это сугубо «женская» проблема.

Почему он выбрал именно этот термин, мы никогда не узнаем. Раньше целлюлит, конечно, не считался тем, от чего нужно избавляться. Достаточно взглянуть практически на все картины XVII века. Такие живописцы, как Рембрандт, Рубенс и Курбе, восхищались неровностями на женских ягодицах, бедрах и животе. Но после статьи 1933 года французские курорты начали рекламировать процедуры для избавления от целлюлита, в том числе специальные мыла, массажи и косметические средства.

Новые каноны женской красоты, которые возникли в начале Первой мировой войны, стали полноценными стандартами красоты после Второй мировой войны: в моду вошла фигура «песочные часы», а дамы затягивали себя в корсеты, чтобы подчеркнуть тонкую талию.

Бум в уходовой косметике за лицом наступил чуть раньше, в 50-е, когда женщины Америки стали активно выходить на работу, что обязывало выглядеть молодо и свежо. С середины 60-х годов появились и мини-юбки, а с ними и возможность рассматривать свои и чужие ноги. Логичным шагом в развитии индустрии красоты стала «антицеллюлитная» бомбардировка женских голов, — отмечает эксперт Gen87.

А ретуширование фотографий в глянце до идеального тона кожи окончательно уничтожило критерий нормальности наличия рельефа на бедрах.

Сравнение себя с глянцевой идеальной двухмерной картинкой часто не добавляет уверенности, именно поэтому чем больше в информационном поле будут появляться настоящие неретушированые фотографии, тем более гармоничным будет отношение к телу у женщин, — уверена Юлия Шувалова.

Тогда же, в 60-х, в моду вошли диеты. Даже сейчас, отмечает Фишлер, худоба для некоторых считается личным достижением.

Быть в форме и быть стройным до сих пор для некоторых считается вопросом самодисциплины, самоотверженности, смелости, — говорит он.

Пышная фигура когда-то была признаком достатка и накопления энергии в организме, но после Второй мировой войны она стала считаться «бесполезной нагрузкой». Тучность была теперь символом слабости, лени и даже безнравственности. Это был личный провал, — пишет исследователь.

Так новый стандарт женской красоты укоренился и в западном мире.

«Целлюлит: жир, от которого вы не могли избавиться раньше», — гласил заголовок статьи в Vogue в 1968 году, знакомя американских женщин с этой концепцией.

В статье рассказывалось о молодой женщине, которая смогла избавиться от целлюлита с помощью упражнений, диеты и специального самомассажа. В 1973 году предприимчивая владелица нью-йоркского косметического салона Николь Ронсар опубликовала книгу «Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше». Она активно рекламировала услуги своего салона, которые в итоге оказались малоэффективны. После этого миф о целлюлите укоренился в сознании женщин вместе с придуманными причинами его возникновения и чудодейственными лекарствами.

Что такое целлюлит?

Начнем с того, что собой представляет подкожно-жировая клетчатка (ПЖК). Состоит она из «шариков», «овалов» (разных диаметров), пронизанных кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами. Сверху она покрыта кожей, которая структурно гораздо плотнее, особенно в верхних слоях, и состоит из более-менее одинаковых по размеру клеток. То есть плотная кожа покрывает мягкий ячеистый слой.

Соответственно, чем пышнее подкожно-жировая клетчатка у человека, тем больше на коже бугорков и ямочек. Если перед нами человек с избыточной массой тела (индекс массы тела — 25—30) или с ожирением, например, первой степени (индекс массы тела — более 30), то там, где наибольшие отложения ПЖК (обычно это бедра, живот, ягодицы, плечо), кожа будет самой неровной, с обилием бугорков и ямочек, — объясняет Мария Селихова, руководитель экспертного центра женского здоровья, врач — акушер-гинеколог, эндокринолог, гемостазиолог клиники REMEDI.Если верить статистике, почти у 90% женщин есть целлюлит. Несмотря на сотни проведенных исследований, существует много мифов о том, что это такое, что его вызывает и как от него избавиться. Попросили экспертов развенчать их.

Миф: целлюлит — это не обычный жир

Начнем с того, что целлюлит не является медицинским термином. То, что мы привыкли называть целлюлитом, — это жировая прослойка, заключенная в «ячейки», образованные волокнами. Они соединяют кожу с глубокими тканями. Как объясняет врач-косметолог, специалист по коррекции тела клиники LazerJazz Анастасия Целищева, когда жировые клетки увеличиваются в объеме, эти «ячейки» становятся более выраженными.

Однако, по результатам исследований, нормальная подкожно-жировая клетчатка и ПЖК, взятая из зоны с целлюлитом, идентичны в своем строении.

Несмотря на то что целлюлит не является заболеванием, нынешняя мода на идеальную ровную кожу вызывает у женщин многочисленные комплексы и стимулирует их на поиск различных методов борьбы с ним, — говорит эксперт.

Миф: целлюлит бывает только у женщин

Почему же «апельсиновая корка» на бедрах бывает в основном у женщин, хотя у мужчин он тоже встречается? Все дело в особенности строения женской подкожно-жировой клетчатки и наличии гормона эстрогена. Он способствует накоплению жира в области ягодиц и бедер. Именно поэтому целлюлит бывает не только у женщин с избыточным весом.

Особенности строения, физиологии и гормональной регуляции подкожно-жировой клетчатки у женщин предполагают большую склонность к накоплению жира, чем у мужчин, так как женские адипоциты имеют большее количество рецепторов, отвечающих за липогенез, — говорит эксперт Gen87.

Однако чем больше жира в «ячейках», тем заметнее эти ячейки. Также при недостаточном кровообращении данной области происходит скопление жидкости, что усугубляет ситуацию.

Миф: появление целлюлита провоцируют токсины в нашем организме

Некоторые средства от целлюлита направлены на вывод токсинов из организма. Однако их эффективность не подтверждается наукой. По словам дерматолога из Нью-Йорка Шерил Керхер, соединительная ткань может быть ослаблена гормонами, отсутствием физических упражнений и мышечного тонуса, избытком жира и плохой циркуляцией крови, но точно не скоплением токсинов.

Миф: целлюлит появляется только у тех, кто не в форме

Действительно, чем больше жира под кожей, тем больше вероятность того, что он подвергнет нагрузке соединительную ткань и целлюлит станет более заметным. Однако апельсиновая корка бывает у женщин всех форм и размеров. Да, даже у моделей Victoria’s Secret, которые очень худые, много тренируются и правильно питаются.

Совсем не обязательно иметь лишний вес и большое скопление жировых отложений, чтобы иметь целлюлит. Но помимо эстетического аспекта очень важно понимать, что избыточный вес несет дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. И в целом качество жизни человека, страдающего ожирением, ухудшается. Целлюлит же никакого вреда для здоровья не несет. Каноны красоты в разные эпохи — разные, а вот принципы здоровья практически неизменны, — говорит Нино Бигвава-Аббас, врач-дерматокосметолог клиники Bellefontaine.

Что же касается беременности, то в этот период резко возрастает количество половых гормонов и рецепторов к ним.

С увеличением срока беременности прогрессируют застойные явления в подкожно-жировой клетчатке (задержка жидкости). Соответственно, целлюлит у женщин в положении объясняется физиологически, — отмечает Мария Селихова.

Миф: целлюлит появляется, если есть молочные продукты

На самом деле все очень индивидуально. У кого-то молочные продукты могут способствовать развитию целлюлита, а у кого-то нет. После определенного возраста организм некоторых людей перестает усваивать молоко, другие же наслаждаются им до глубокой старости.

Сладкое, как и другие продукты, способствующие накоплению жира, может повлиять. Сладкое, жирное, мучное, малоподвижный образ жизни усугубляют целлюлит, но причина появления целлюлита — особенность строения ПЖК и эстроген, — отмечает эксперт.

Миф: предрасположенность к целлюлиту передается генетически

А вот на этот счет мнения экспертов расходятся. Одни считают, предрасположенность к целлюлиту может показать даже генетический тест. С другой стороны, генетика — это только одна маленькая часть всей головоломки. Такие факторы, как диета, физические упражнения и поддержание нормального веса, также играют роль.

Я не слышала, что учеными был выявлен какой-то определенный ген, отвечающий за целлюлит. Но если вспомнить, что целлюлит, «апельсиновая корка», — это наружное проявление протекающих в организме процессов (например, застой лимфы из-за особенностей строения организма, гормональные сбои и перестройки), то совершенно очевидно, что эти и прочие факторы могут передаваться по наследству, — говорит врач-дерматокосметолог клиники Bellefontaine.

Миф: укрепляющие кожу кремы помогут избавиться от целлюлита

Появлению целлюлита предшествуют различные факторы, например, гормональный сбой или застой лимфы (генетическая предрасположенность, образ жизни). И несколько наивно было бы полагать, что один чудодейственный крем избавит вас от целлюлита. Но, конечно же, грамотно подобранный домашний уход сохранит и усилит эффект от салонных процедур.

Исследования показали, что кремы или скрабы с кофеином, имбирем, зеленым или черным чаем также могут (ключевое слово!) помочь, улучшая кровообращение и разрушая жировые клетки.

Способы профилактики

Для профилактики целлюлита важен комплексный подход. Например, массажи можно делать не курсом, а на регулярной основе. По словам врачей, при регулярном массаже улучшается ток лимфы и крови, это благотворно сказывается на всем организме в целом и заметно влияет на внешний вид кожи.

Очень хорошо работает мезотерапия вместе с аппаратной косметологией. Потрясающие результаты показывает лазер Harmony XL с насадкой Clear Lift. Аппарат работает в глубоких слоях кожи и при этом не повреждает поверхностный — эпидермис. Никакой реабилитации и быстрый видимый эффект: кожа подтягивается, «бугристость» уходит. Нельзя забывать и об обертываниях; микротоки — курсовая процедура; контрастный душ — для общей тонизации организма и улучшения кровотока, — советует Нино Бигвава-Аббас.

Способы борьбы

Спорт

Первое, что приходит в голову, — спорт. Он действительно помогает уменьшить выраженность целлюлита при условии, что человек будет худеть, — неважно, какая это нагрузка: кардио- или силовые упражнения. Главное — уменьшить объем ПЖК.

Аппаратные процедуры

Самые популярные процедуры по борьбе с целлюлитом — это LPG, антицеллюлитный массаж, обертывания. Данные процедуры улучшают кровоток в тканях, что способствует выведению лишней жидкости и улучшению качества кожи. За счет этих двух эффектов целлюлит и правда станет менее заметен. Однако эти процедуры не решают саму проблему, ведь жир по-прежнему остается в том же объеме на своем месте, — комментирует эксперт LazerJazz.

Относительно новая процедура уменьшения локальных жировых отложений на аппарате Ulfit, воздействие ультразвуковой волны, обеспечивает разрушение жировых клеток, укрепление связочного аппарата кожи и уплотнение самой кожи, то есть решает все три проблемы появления целлюлита.

Если нужно уплотнить и укрепить кожу, утончить жировой слой, то можно пройти курс процедур на аппарате Accent, а если необходимо прицельно убрать жировую ловушку (место, где жир скапливается особенно легко и с трудом корректируется питанием и спортом), то поможет криолиполиз на аппарате Clatuu.

Чтобы любить свое тело и быть благодарным ему, вам нужно о нем позаботиться, давать себе полноценный сон, питание и физическую нагрузку, — говорит эксперт Gen87.

Инъекции

Мезотерапия липолитическими коктейлями обеспечивают улучшение кровотока, уменьшение ПЖК и уплотнение кожи. Эта процедура способна уменьшить признаки целлюлита, но есть минусы — болезненность и возможные синяки.

Массаж

Массаж — одна из самых эффективных и важных методик, которая прорабатывает не только кожу и подкожно-жировую клетчатку, но и мышцы, связки. Его можно делать самостоятельно или довериться специалисту. Важно и то, на чем выполняется массаж.

Самая популярная спа-программа в нашей сети — «Минус 7 сантиметров» на креме Gold Shape, установившая мировой рекорд в коррекции фигуры. Благодаря входящим в состав крема вытяжек из тайских тропических растений, таких как гингко билоба, кола, имбирь и красный стручковый перец, уменьшаются объемы, а кожа становится гладкой и упругой, — говорят эксперты салона «7 красок».Массаж может быть общим или локальным — особый акцент делается на некоторых зонах. Для получения и закрепления положительных результатов мастера рекомендуют проходить массажи курсом с трех-четырехдневным интервалом, сочетая его с особой техникой тайского массажа и обертываниями (например, водорослевыми — обертываниями с живой ламинарией).









Самомассаж щеткой из натуральной щетины (щетина кактуса или кабана) или драйбрашинг тоже лишним не будет. Делать его нужно только на сухую кожу перед принятием душа. Начиная со стоп растирающими движениями вверх поднимаемся по ногам (каждый участок проходим по 10 раз). Потом круговым движением «обрабатываем» колени (область под коленкой лучше не трогать), бедра, ягодицы, живот, бока, не забываем про руки и предплечья. Самая деликатная зона — от плеча к центру декольте. Движения должны быть плавными и нежными. После массажа (на него уходит минут 10—15) примите душ и нанесите увлажняющий лосьон или масло.