Как выбрать детскую обувь: основные критерии

Детская обувь должна быть красивой, качественной и удобной. О том, как ее выбрать, мы подробно расскажем в нашей статье.

Производитель

В первую очередь нужно обращать внимание на производителя. Брендовая обувь для детей характеризуется высоким качеством и верно прослужит не один сезон, даже при условии интенсивной носки. Поэтому она в полной мере соответствует своей высокой стоимости.

Изделия китайского производства лучше всего избегать, несмотря на заманчивую стоимость. Такая обувь быстро придет в негодность, а в ремонтной мастерской ее вряд ли удастся восстановить.

Стильный внешний вид

Дети бывают очень капризными. Если обувь им не понравится, они вряд ли будут ее носить. Поэтому при выборе нужно обязательно учитывать их предпочтения. Девочки, наверняка, останутся в восторге от моделей, декорированных цветочным принтом и объемными аппликациями. Мальчики выбирают более сдержанную обувь в плане декора, но ярких и необычных оттенков.

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Материал

Один из самых главных критериев – это материал изготовления. Обувь для детей должна быть изготовлена из качественных натуральных материалов – кожа, замша, нубук, хлопок, лен. Они обладают терморегулирующими свойствами, не вызывают аллергическую реакцию на коже, имеют долгий срок службы.

Подошва должна быть мягкой и пластичной. Так ступня сохранит свою подвижность при любых видах активности ребенка.

Эргономичность

Детская стопа отличается от взрослой – узкая пятка, широкий мысок, веерно расположенные пальчики. Передняя часть обувь должна быть широкой, чтобы ребенок мог свободно шевелить пальцами. Сдавливание может привести к ухудшению кровообращения. Большим преимуществом будет наличие пряжек, липучек и шнурков, с помощью которых можно регулировать объем.

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