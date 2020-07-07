Деми Роуз восхитила поклонников пикантными формами

Британская модель Деми Роуз не изменяет своему стилю во время фотосессий. На каждой фотографии она продолжает щеголять пикантными формами. На днях звезда позировала в красном бикини.

На очередной фотографии Деми Роуз изображена в соблазнительных бикини красного цвета. Такой наряд красиво подчеркнул ее пышную грудь и продемонстрировал огромные обнаженные ягодицы. Волосы звезда уложила в легкие локоны, которые развевал ветер, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.

Образ получился не только чрезвычайно сексуальным, но и соединил в себе женственность и нежность Роуз.