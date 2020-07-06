Особый статус ОРДЛО в обмен на прекращение обстрелов. Сможет ли Кремль продавить свой сценарий на переговорах по Донбассу Граждане Украины провели вторую ночь в изоляторе аэропорта в Афинах » Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало разбогател на хачапури Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала. Все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. Хаапасало, имеющий собственный небольшой ресторанный бизнес, обратил внимание, что в его заведении в Хельсинки большим успехом среди местного населения пользуются хачапури. Поэтому актер решил открыть в селе Пуумала свою пекарню и продавать изделие грузинской кухни. По словам артиста, мини-бизнес процветает: ежедневно у пекарни выстраиваются целые очереди финнов, желающих отведать его хачапури. Цена одной порции — 12 евро. Ради такой популярности Хаапасало приходится прилагать немало усилий: рано вставать, печь хачапури, затем отвозить их на торговую точку и продавать. Недавно у него был самый длинный рабочий день — 19,5 часов. Сейчас в пекарне Хаапасало трудится уже шесть человек. Несмотря на отсутствие основной работы, актер доволен, что занят делом и не жалуется на жизнь.

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