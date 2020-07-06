Вера Брежнева рассказала о «свадьбе» с Монатиком

Певица показала фото в полупрозрачном ультра-коротком свадебном платье и рассказала, как Монатик сделал ей предложение.

Украинская певица Вера Брежнева, проживающая на территории РФ, поделилась с поклонниками историей о свадьбе с мультиартистом Дмитрием Монатиком. Фото с торжества она показала на своей странице в Instagram.

Артистка написала, что Монатик «сделал ей предложение» и она согласилась. Свадебный наряд для Брежневой создал модный бренд Frolov.

По задумке клипмейкера Тани Муиньо свадебное платье было ультракоротким и полупрозрачным с пышными рукавами и декоративными воланами.

Образ звезды дополнила длинная фата, «милые панталончики», подвязка на ногу, носки и туфли, а также сережки в форме сердечка. По словам Брежневой — «получилось няшно, но очень стильно».

Певица также отметила, что данный свадебный образ был третьим для совместного с Монатиком клипа. Брежнева подчеркнула, что супруга певца также находилась на съемочной площадке.