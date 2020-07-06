В Украине резко сократилось число заразившихся коронавирусом

Согласно информации, предоставленной мониторинговой системой Совета национальной безопасности и обороны Украины, в нашей стране за минувшие сутки подтвердили новые 523 случая заражений коронавирусной инфекции COVID-19, что намного ниже показателя за предыдущие сутки – 823.

Более того, известно о 13 летальных случаях и 327 полностью выздоровевших пациентах за последние 24 часа. Таким образом, в целом с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 49 043 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 703, умерли 1262 человека.

Недавно стало известно, что в связи с распространением эпидемии коронавируса и существенным увеличением числа заболевших в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях больницы второй и третьей волны начали готовить к приему пациентов. А глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, причем он не исключил полной остановки общественного транспорта. Кроме того, премьер-министр назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.