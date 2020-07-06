В Словакии найден клад начала 18-го века

В городке Обишовце (Obišovce), который находится в восточной части Словакии, обнаружен внушительный клад – 500 монет начала 18 века. Находка пролежала несколько столетий внутри керамической кружки под полом церкви. Причем храм, в котором нашли монеты, был возведен на месте более старого сооружения, снесенного в XIX веке. На клад наткнулись во время ремонта пола у западного входа.

Большинство монет выпущено в Верхней Венгрии. В древние времена здесь стали добывать медь, железо и серебро, в XV веке несколько шахтерских городов объединились для более эффективного развития. В них находились собственные монетные дворы, где чеканили деньги для зарплаты шахтерам. Кроме того, внутри оказалось несколько польских экземпляров. Монеты были завернуты в льняную материю. Судя по находке, клад был спрятан не ранее 1702 года.

В те времена Словакия входила в Королевство Венгрия. К концу XVII века в регионе происходили религиозные и политические беспорядки, и многие старались сохранить свои сбережения, спрятав их подальше от недоброжелателей. Ученые предполагают, что в этом случае монеты спрятал священник в период беспорядков. Затем он покинул город, так и не сказав никому о тайнике. Согласно документам, служителя изгнали в Польшу после разграбления церкви.