В Сибири произошло несколько землетрясений

В Иркутске почувствовали землетрясение. Об этом Тайге.инфо сообщила одна из жительниц города 6 июля. Было несколько в разных местах в районе озера Байкал.

Как рассказали в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло на юге озера Байкал. Эпицентр находился примерно в 77 км к югу от Иркутска.

Энергетический класс сейсмособытия — 12.5. Магнитуда не была указана в сообщении сейсмологов.

В Иркутске, по данным Единой геофизической службы, ощущались толчки интенсивностью 4 балла. В соседнем Шелехове и селе Смоленщина — 3 балла.