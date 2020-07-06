В Архангельской области России эвакуируют жителей из-за ядерного испытания — место проведения испытания соответствует месту ядерной катастрофы российской ракеты с ядерным двигателем, которая произошла ранее. На данный момент не известно повышен ли фон в районе новых испытаний. В Архангельской области жителей села Нёнокса эвакуируют несколько дней из поселка из-за проводимых военных испытаний. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на администрацию Северодвинска.

На сайте сообщается, что Нёнокса попадает в опасную зону при проведении неких работ. Утром 7 июля жителей поселка вывезут на автобусе.

Ранее российское отделение Greenpeace сообщило о том, что в июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 — в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. По расчётам, они поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.