Ушел из жизни гениальный итальянский композитор

Из жизни ушел итальянский композитор Эннио Морриконе. Он написал саундтрек для культового спагетти-вестерна «Хороший, плохой, злой» и саундтреки к многим голливудским гангстерским фильмам. Ему был 91 год.

Адвокат Морриконе, Джорджо Ассумма, сказал, что Маэстро скончался рано утром в понедельник в римской больнице от осложнений после падения, при котором он сломал ногу.

За свою карьеру, которая длилась десятилетия и принесла ему «Оскар» в 2007 году, Морриконе сотрудничал с некоторыми из самых известных итальянских и голливудских режиссеров. Это были фильмы, самые известные из которых «Неприкасаемые» Брайана де Пальмы, «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино и «Битва за Алжир» Джилло Понтекорво.

Музыка к фильму Тарантино принесла ему «Оскар» в 2016 году.