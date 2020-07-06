Ученые раскрыли секрет происхождения огромных резервуаров воды на Марсе

В Университете Аризоны раскрыли секрет происхождения огромных резервуаров воды на Марсе.

Специалисты утверждают, что источника воды на красной планете было минимум два. При этом у них был различный химический состав.

Данные факт подтверждает изучение двух отколовшихся от марсианской коры метеоритов под названиями NWA7034 и ALH84001. Небесные тела отличаются по соотношению изотопов водорода с другими марсианскими породами. Northwest Africa 7034 взаимодействовал с жидкостью около 1,5 миллиарда лет назад, тогда как Allan Hills 84 001 — около 3,9 миллиарда лет назад.

Также отмечается, что один из типов пород оказался близким по составу к телам с окраин Солнечной системы, а второй имел много общего с породами Земли.

Считается возможным, что Марс не был покрыт океаном из магмы, в отличие от Земли. Поэтому вода на планете могла появиться после падения других небесных тел на поверхность планеты.