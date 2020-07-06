Татьяна Овсиенко решилась на удочерение девочки из детского дома

53-летняя певица Татьяна Овсиенко заявила о том, что скоро удочерит девочку. По ее словам, не так давно она посещала детский дом и познакомилась с малышкой. Овсиенко подчеркнула, что настолько прониклась чувствами к этому ребенку, что готова дать ей самое лучшее воспитание. Известно, что в настоящее время Овсиенко состоит в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым.

Совместных детей у них нет, и певица отмечает, что находится в здравом уме и понимает, что естественным способом ребенка она не зачать не сможет, учитывая солидный возраст. Нужно отметить, что с бизнесменом певица состоит в отношениях уже много лет. Более того, она ждала Меркулова, когда он сидел в тюрьме по делу о покушении на крупного бизнесмена. Родных детей у певицы нет. Официально она была замужем только один раз, в этом браке дети так и не родились. Еще во время брака с первым супругом певица решилась на усыновление.

В 1999 году артистка не смогла пройти мимо трагедии трехлетнего мальчика. Она усыновила Игоря, у которого был врожденный порок сердца. Сначала певица просто оплатила этому ребенку очень сложную операцию, поскольку без нее он бы не выжил. Через некоторое время Овсиенко оформила опекунство.