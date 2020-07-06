Там где евреи учат немцев летать и воевать: Эскадрилья «Красный Барон» на базе ВВС Тель-Ноф

Германия – один из центральных стратегических партнёров Израиля в Европе. ВВС Израиля уже длительное время сотрудничает с ВВС Германии в различных сферах. Например – совместное участие в учениях Blue Flag и др. Но работа «Красный Барон» – пример наиболее тесного и длительного сотрудничества.

Эскадрилья открылась на базе Тель-Ноф в январе 2019 г. Её задача – обучение персонала ВВС Германии в управлении БПЛА «Эйтан» (Heron-TP). Такие же БПЛА состоят на вооружении 210-й эскадрильи ВВС Израиля «hа-Нешер hа-Ляван» («Белый гриф») на той же базе.

«Красный Барон» уникальна не только для базы Тель-Ноф, но и для ВВС Израиля в целом. Это единственное подразделение ВВС, где на постоянной основе работают представители ВВС другого государства. Сейчас в Германии разрабатывают БПЛА, параллельный «Эйтан», и «Красный Барон» служит для подготовки персонала для этого нового БПЛА (по-видимому речь идёт о варианте Heron-TP для Люфтваффе с определёнными изменениями в наборе оборудования и ПО; насколько это известно, Германия арендовала 7 Heron-TP на срок в 9 лет). ВВС Германии провели длительный процесс изучения возможностей международного сотрудничества по данному вопросу и пришли к выводу, что опыт и знания ВВС Израиля в области БПЛА в целом, а также возможности и уже накопленный опыт работы с «Эйтан» – уникальны.

В Израиле время от времени проводятся курсы операторов БПЛА из разных стран в целях обмена опытом и повышения квалификации. Но взаимодействие «Красный Барон» с ВВС Германии не имеет аналогов – это планомерная и постоянная работа, с чётким графиком, расписанным на годы вперёд.

В соответствии с договором между странами, проводятся различные виды подготовки для разных специалистов. Первый курс – переподготовка по работы с «Эйтан» для операторов самолёта и оператора разведоборудования (МАТАЭД – «Митъан Йеуди»). Курс разделён на 2 части. Первая – базовая: как взлетать, как садиться, что делать при экстренных ситуациях. Полёты проводятся над базой или вблизи от неё. Вторая – продвинутая и оперативная: как применять БПЛА для боевой работы, взаимодействие между членами команды, отработка различных оперативных ситуаций.

В последние месяцы завершился курс номер 11, в рамках которого были подготовлены 12 операторов. Командиром курса был капитан А., оператор БПЛА ВВС Израиля.По его словам в будущем, когда разработка собственного БПЛА будет завершена, подготовка будет напрямую на него, а не на «Эйтан». Соответственно израильские инструкторы сами будут вынуждены изучить его и накопить часы работы на нём.

Ещё один вид курса в эскадрилье – курс поддержания боеготовности («Курс Шмират Кшерут»). Его проходят раз в пол года операторы, прошедшие в «Красный Барон» подготовку ранее. По-видимому в будущем на базе будут установлены симуляторы, на которых немецкие операторы будут постоянно проходить тренировки под руководством израильских инструкторов.

ВВС Германии используют гражданскую немецкую компанию по обслуживанию самолётов. Она же отвечает за взлёт и посадку при проведении испытательных полётов. Соответственно, в «Красный Барон» есть курсы и для них и курсы для техников.

Есть и курс инструкторов (МАДРАТ – «Мадрихей Тиса»). Его выпускники способны сами обучать курсантов.

Кроме обучения, курсанты участвуют в различных культурных мероприятиях и экскурсиях по Израилю. Например, курсанты последнего курса посетили музей Катастрофы «Яд ва-Шем», причём просьба поехать в этот музей исходила от самих курсантов.

Конечно, есть немало культурных отличий между немецкими курсантами и израильскими инструкторами. Но по мере накопления опыта их преодоление упрощается.

На различных церемониях на флагштоки подымают 3 флага – Израиля, ВВС Израиля и Германии. Звучит гимн Израиля («Атиква») и гимн Германии, при этом военнослужащие обеих стран отдают честь при исполнении обоих гимнов.

«Красный Барон» – чисто учебное подразделение. На будущее намечено создание в Тель-Ноф полноценной оперативной эскадрильи ВВС Германии.