Представили убивающее коронавирус ожерелье из эвкалипта

Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из эвкалипта, которое якобы может убить вызывающую коронавирусную пневмонию инфекцию. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

«Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42 процента вируса, а за полчаса — 80 процентов», — сообщил глава министерства Сиярул Ясин Лимпо. Он подчеркнул, что украшение сделано из особого вида эвкалипта, который может также залечивать раны.

Ожерелье способно не только излечить от инфекции, но и предотвратить заражение на массовых мероприятиях, уверен Лимпо. По его словам, изобретение уже опробовано на добровольцах с подтвержденным COVID-19. После того, как они стали носить ожерелье, утверждает министр сельского хозяйства, зараженные почувствовали себя лучше.

Однако ученые к такой инновационной новинке отнеслись скептически. По словам замдиректора индонезийского национального института микробиологии Херавати Судойо, лекарство от коронавируса пока не изобретено, поэтому стоит отказаться от презентации подобных товаров в охваченном паникой обществе.

Также преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди уверена, что такие заявления могут внушить людям ложное чувство безопасности. Она отметила, что в эффективность украшения люди могут легко поверить, однако его действенность в борьбе с коронавирусом не доказана.