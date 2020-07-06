Певица Таяна призналась,что ее бывший муж живет теперь с Ани Лорак

В интервью Кате Осадчей украинская певица Таяна раскрыла некоторые тайны своей личной жизни. Певица призналась, что экс-муж и отец ее ребенка живет в Москве с другой украинской певицей Ани Лорак.

Когда все узнали о романе Егора с Ани, то ей было не сладко. «Было столько грязи и интриг: «Вот, он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как и ты. Но она более известна, поэтому и пошел к ней». Я понимаю, что людям надо давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно», — пожаловалась певица.

Также Таяна рассказала, что ее сын Глеб очень редко видится со своим отцом. Иногда Егор приезжает в Киев и они с Даниелем обедают вместе. Однажды Глеб предложил сыну улететь вместе с ним в Россию, чтобы познакомиться с Лорак и ее дочерью Софией. Но Даниэль отказался, сказав, что «он ему не отец, он просто его «сделал».

«Вкусы Глеба не меняются. Он переехал в другую страну и там нашел такую же певицу и черновчанку, как и я. Мне кажется, что нам остается только съехаться и жить большой шведской семьей», — высказалась Таяна.