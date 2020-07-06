Несколько малоизвестных фактов о Национальном Банке Украины

Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году — Central Banking Awards. Глава НБУ — лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets).

Инфляция 1,7% — НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране.

Учетная ставка НБУ 6% — самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка — реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире.

Международные резервы НБУ = $28,5 млрд и растут несмотря на кризис.

Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис.

В банковской системе адекватная ликвидность — несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году — НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в два раза больше, чем в 2015 году.

Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты.

Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков.

Банковская система прибыльная три года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный ПриватБанк несколько дней назад перечислил 24,5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11,5 млрд грн дивидендов).

НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране — как результат на сегодня более 50% карточных операций — безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.

С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей.

Глава НБУ — один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на $5 млрд, по которому Минфин недавно получил $2,1 млрд для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.